"Ölü Deniz" stand-up gösterisindeki politik şakaları nedeniyle son günlerde sosyal medyanın ve bazı siyasi figürlerin hedef tahtasına oturtulan komedyen Deniz Göktaş, hakkında üretilen "yurt dışına kaçtı" dedikodularına noktayı koydu. Turne sonrası çıktığı tatili bir "kaçış hikayesi" gibi sunanlara yanıt veren Göktaş, iddiaları mizahi bir dille adeta tiye aldı.

Tartışmaların Odağındayken Gelen Seyahat

Deniz Göktaş’ın Harbiye’de kapalı gişe oynayan ve ardından YouTube'da milyonlara ulaşan gösterisi, iktidar kanadı ve bazı eski siyasetçiler tarafından sert ifadelerle eleştirilmişti. Bu dijital linç dalgasının hemen ardından ünlü komedyenin turne yorgunluğunu atmak için yurt dışına çıkması, sosyal medyadaki manipülasyon hesapları tarafından "baskılardan kaçtı" şeklinde servis edildi.

"Seyahatimi İstihbarat Haberi Yapanlar Dekonta Baksın"

Tamamen planlı tatil seyahatinin bir algı operasyonuna dönüştürülmesine tepki gösteren Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Turnem ve kurgu çalışmalarım biter bitmez, 3 tişört ve 3 boxerla arkadaşlarımın yanına tatile geldim. Seyahat etmemi istihbarat haberi gibi paylaşanlar, 22 Haziran’da yüklü miktarda bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görebilir."

"Tek Sıkıntı Yanımda 3 Tişört Olması"

Türkiye'ye bağlılığını ve geri döneceğini net bir dille belirten komedyen, ülkeyi terk etmediğini vurgulayarak sözlerini şöyle noktaladı:

"Uzun yıllar bu ülkede olacağım. Türkiye’de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla dönerim. Tek sıkıntı, yanımda sadece 3 tişört olması."