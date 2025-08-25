Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, sosyal medya üzerinden Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajda, Malazgirt Zaferi'nin dünyada yeni bir dönemin kapılarını araladığı, Çin’den İran’a uzanan geniş Avrasya coğrafyasına dağılmış Oğuz Türklerinin Anadolu’nun zengin kültürleriyle harmanlanarak yeni bir çağa adım attığı vurulandı.

Anadolu irfanından cumhuriyete

Mesajda, bu topraklarda Türklerin, Kürtlerin ve kadim halkların bir arada yaşama tecrübesinden doğan Anadolu irfanının Osmanlı döneminde Balkanlar’dan Avrupa’ya, Arap Yarımadası’na ve Kuzey Afrika’ya kadar yayıldığı belirtildi. Malazgirt’ten Kurtuluş Savaşı’na uzanan tarihsel yolculuğun, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde mazlum halklara öncülük eden bağımsızlık savaşıyla taçlandığı, ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu anımsatıldı.

“Türküyle, Kürdüyle, milletimizin bütün evlatları aynı safta omuz omuza yürüdü. Cumhuriyet yurttaşlarımızın eşitlik, kardeşlik ve dayanışma ruhuna dayanır. Bu eşitlik ve kardeşlik milletimizin en kıymetli kudretidir” sözlerine yer verilen mesajda, demokrasi vurgulandı.

"Dünyada barışın öncüsü olacağız"

Mesaj, şu ifadelerle tamamlandı:

“Demokratik Cumhuriyet, tarihsel yolculuğumuzun en önemli aşamasıdır. Kardeşliği daha da pekiştirecek, demokrasi yolunda birleşerek yurtta adalet ve huzuru tesis edeceğiz. Balkanlar’dan Kafkaslar’a, Ortadoğu’dan Akdeniz’e, dünyada barış ve istikrarın öncüsü olacağız. Ebedi yurdumuz Anadolu’nun kapılarını bizlere açan Alparslan Gazi ve bütün şehitlerimizi minnetle anıyor, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıldönümünü kutluyorum.”

