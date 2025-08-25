Tahran Üniversitesi önünde toplanan sağlık çalışanlarından bir grup, İsrail'in Filistinlilere saldırısını protesto etti.

İran ve Filistin bayraklarıyla gösteri gerçekleştiren grup, 'Gazze'yi kurtarın' 'Soykırımı durdurun' yazılı dövizler taşıdı.

Protesto sırasında basın açıklaması yapan İran Tıp Konseyi Başkanı Muhammed Reiszade, Gazze'yi 'insan vicdanının mezarlığı' olarak niteledi.

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda 20'den fazla sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini hatırlatan Reiszade, şu sözlere yer verdi :

"Bugün, siyonist rejimin Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne yönelik yeni saldırısında, yaralılara yardım sağlayan 20'den fazla sağlık personeli şehit oldu. Görünen o ki Gazze'deki günlük katliam, halkın gözünde bir rakam haline gelmiş ve günümüz dünyasını utandırıp mahcup ediyor."

Reiszade, Tel Aviv'in işlediği suçlara karşı küresel vicdanın ayağa kalkması gerektiğini belirterek İsrail'in, Dünya Sağlık Örgütü ve Kızılhaç gibi uluslararası sağlık kuruluşlarından çıkarılması gerektiğinin altını çizdi.

Muhabir: Ahmet Dursun