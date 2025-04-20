Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “16 yılın ardından yeniden Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’u ve taraftarıyla birlikte tüm Kocaelispor camiasını yürekten tebrik ediyorum. Kocaelili tüm vatandaşlarıma selam ve muhabbetlerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.
16 yılın ardından yeniden Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’u ve taraftarıyla birlikte tüm @Kocaelispor camiasını yürekten tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 19, 2025
Kocaelili tüm vatandaşlarıma selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. pic.twitter.com/6x5NN252Z9
Muhabir: Haber Merkezi