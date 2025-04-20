Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “16 yılın ardından yeniden Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’u ve taraftarıyla birlikte tüm Kocaelispor camiasını yürekten tebrik ediyorum. Kocaelili tüm vatandaşlarıma selam ve muhabbetlerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.

16 yılın ardından yeniden Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’u ve taraftarıyla birlikte tüm @Kocaelispor camiasını yürekten tebrik ediyorum.



Kocaelili tüm vatandaşlarıma selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. pic.twitter.com/6x5NN252Z9 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 19, 2025