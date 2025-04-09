Olayın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, dumandan etkilenmiş olan huzurevi sakinlerini çevredeki hastanelere nakletmek için yoğun çaba gösterdi. Ancak, dumandan ağır şekilde etkilenen 20 kişi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatılırken, yangının nasıl başladığına dair henüz net bir açıklama yapılmadı.

İtfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etmiş ve kısa sürede kontrol altına almış olsalar da, yangının büyük zarar vermesine engel olamadılar. Huzurevinin yangın güvenliği önlemleri ve binanın yapısı, yetkililer tarafından dikkatle inceleniyor. Yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla uzmanlar, olayın yaşandığı gece boyunca madenin içindeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

Bu trajik olay, Çin genelinde huzurevlerinde yangın güvenliği konusunda ciddi endişelere yol açtı. Yetkililer, yaşanan bu tür olayların önüne geçebilmek için huzurevi ve bakım evlerinde yangın güvenliğine dair standartların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar, özellikle yaşlıların bulunduğu tesislerde yangın güvenliği prosedürlerinin daha sıkı bir şekilde uygulanması gerektiğini belirtiyor.

Çin hükümetinin, bu olayın ardından huzurevleri ve benzer kuruluşlarda yangın güvenliği ile ilgili kapsamlı bir denetim başlatması bekleniyor. Bunun yanı sıra, yerel halk ve aileler, güvenlik önlemlerinin artırılması ve benzer trajedilerin tekrar yaşanmaması için acilen adımlar atılmasını talep ediyor.

Olayın ardından bölge halkı, güvenlik eksikliklerinin giderilmesi ve huzurevlerinde kalan yaşlı bireylerin daha güvenli ortamlarda barınabilmesi için hükümetten derhal çözüm bekliyor.