Toronto kentinde yaptığı konuşmada Mark Carney, NATO'nun müttefik ülkelerden beklediği Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 2’sini askeri harcamalara ayırma hedefini karşılamak amacıyla milyarlarca dolarlık yatırım yapacaklarını açıkladı.

Carney, Kanada’nın askeri anlamda ABD’ye fazlasıyla bağımlı olduğunu vurgulayarak, “Artık savunma sermaye harcamalarımızın dörtte üçünü ABD’ye göndermemeliyiz,” ifadesini kullandı.

Yüzde 2 Hedefe Planlanandan 5 Yıl Önce Ulaşılacak

Carney, NATO’nun öngördüğü yüzde 2’lik savunma harcama hedefini gelecek yılın başlarında yerine getirerek, bu hedefe planlanan tarihten 5 yıl önce ulaşacaklarını belirtti.

Askeri Altyapı Eskidi, Yatırımlar Çeşitlenecek

Carney, Kanada ordusunun altyapısı ile teçhizatının eskidiğine dikkat çekerek, bunun askeri hazırlık kapasitesini olumsuz etkilediğini söyledi. Bu durumu iyileştirmek için savunma yatırımlarını ve tedarik süreçlerini çeşitlendireceklerini vurguladı. Yeni Sistemlere Yatırım Yapılacak Carney, özellikle yeni denizaltılar, uçaklar, gemiler, zırhlı araçlar, topçu sistemleri, radarlar, insansız hava araçları (İHA) ve Arktik izleme sistemlerine yatırım yapılacağını duyurdu.

Artan Tehditlere Karşı Güçlü Yanıt

Carney ayrıca, savunma harcamalarındaki artışın, ülkesinin süregelen küresel tehditler sonucu artan istikrarsızlık ortamına uyum sağlamasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Rakamlarla Kanada’nın Savunma Bütçesi

verilerine göre, Kanada 2024 yılında GSYH’sinin yaklaşık %1,45’ini savunmaya ayırdı. Kanada Savunma Bakanlığı'na göre ise, 2025-2026 döneminde savunma harcamalarının 44,2 milyar Kanada dolarına (yaklaşık 32 milyar Amerikan doları) ulaşması bekleniyor.

Muhabir: Zeynep Katre Oran