ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya İran konusunda askeri müdahale yerine diplomatik çözüm çağrısında bulundu. Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde İran dosyasının da gündeme geldiğini belirten Trump, Tel Aviv yönetiminin müzakere yolunu tercih etmesi gerektiğini vurguladı.

“Sana tavsiyem: Kalk ve müzakere et”

Donald Trump, Netanyahu ile yaptığı görüşmede kendisine açık bir mesaj verdiğini söyledi:

“Netanyahu’ya ‘İran ile müzakere etmelisin’ dedim. Bu şekilde daha iyi bir sonuç alabilirsin. Bu, günün tavsiyesi olabilir. Hadi kalk ve müzakere et.”

Trump, İran ile doğrudan çatışma yerine diplomasinin ön plana çıkarılması gerektiğini ifade ederek, “Yıkım ve ölümle sonuçlanmayacak bir anlaşma için çalışıyoruz. Bu yolu seçmelerini söyledim. Umarım başarılı olur ama olmayabilir, yakında göreceğiz” dedi.

“İran, henüz bizim istediğimiz noktada değil”

Trump, ABD’nin İran ile müzakereler için perşembe günü bir görüşme yapacağını duyurdu.

“O zamana kadar bekleyeceğiz. İran uranyum zenginleştirmesinden vazgeçmek istemiyor. Biz ise bunun tamamen durdurulmasını istiyoruz.”

ABD Başkanı, İran’ın sunduğu önerilerin Washington tarafından kabul edilemez bulunduğunu belirterek, “İran’ın bize ilettiği teklifleri değerlendirdik ama henüz istediğimiz noktada değiller. Alternatif çok kötü olabilir, bunu söylemek istemem ama gerçek bu” ifadelerini kullandı.