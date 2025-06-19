Kyodo News ajansının haberine göre, Japonya Savunma Bakanlığı, Çin'e ait uçak gemilerinin Pasifik Okyanusu'ndaki son askeri faaliyetlerine ilişkin dikkat çekici bir açıklama yaptı. Açıklamada, Çin donanmasına ait Liaoning ve Şandong adlı iki uçak gemisinin, geçtiğimiz hafta 520 savaş uçağı ve helikopter iniş-kalkış tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi.

Çin’den Pasifik’te İlk Eşzamanlı Uçak Gemisi Görevi

Pasifik Okyanusu’nda bu iki uçak gemisinin ilk kez aynı anda faaliyet gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada, Çin’in uzak sularda askeri operasyon yürütme kabiliyetini artırmayı hedeflediği vurgulandı. Bu kapsamlı tatbikatın, Çin’in bölgedeki askeri varlığını güçlendirme stratejisinin bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

Japonya ile Çin Arasında Hava Sahası Gerilimi

Öte yandan Japonya Savunma Bakanlığı, 11 Haziran tarihinde Japon donanmasına ait bir savaş uçağının Pasifik Okyanusu üzerinde devriye görevi sırasında Çin’e ait bir askeri uçakla tehlikeli biçimde karşı karşıya geldiğini duyurdu. Hükümet kaynaklarına göre, iki savaş uçağı “kritik mesafede” burun buruna geldi.

Japonya hükümeti, bu olay nedeniyle Pekin yönetimine resmi protesto notası iletti. Çin ise söz konusu gerilimden Japonya'yı sorumlu tuttuğunu belirtti.

Japonya Yakınlarında Gözlemlenen Tatbikat

Japon yetkililer, Çin’e ait Liaoning ve Şandong uçak gemilerinin 7-9 Haziran tarihleri arasında Japonya'ya yakın sularda gözlemlendiğini açıkladı. Çin Savunma Bakanlığı da geçtiğimiz hafta uçak gemileriyle birlikte harp filolarının Batı Pasifik ve çevresindeki bölgelerde tatbikat yaptığını resmen duyurmuştu.