Yenimahalle Belediyesi Karşıyaka Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi bünyesinde hayata geçirilen Çiçekdağlılar ve Yerköylüler Kültür Evi düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış programına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, Yenimahalle Kent Konseyi Başkanı Cemalettin Gürler, belediye başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi.

“Birliğimizi ve Kültürümüzü Yaşatacağız”

Açılış sonrası konuşan Başkan Yaşar, Çiçekdağlı ve Yerköylü hemşerileriyle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Kültür evlerinin, hemşerilerin bir araya gelerek dayanışma içinde olmasına katkı sunduğunu ifade eden Yaşar, gelenek ve göreneklerin yaşatılmasının önemine dikkat çekti.

Dernek binasının hem memleketlerinde yaşayanlara hem de Ankara’da hayatını sürdüren hemşerilere hayırlı olmasını temenni eden Yaşar, doğdukları toprakları unutmadan, Cumhuriyetin Başkenti Ankara’ya sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

İç Anadolu’nun Türkiye’nin özü olduğunu vurgulayan Yaşar, birlik ve beraberlik mesajı vererek Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet varlığını sürdüreceğini ifade etti.