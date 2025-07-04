İzmir’in Urla ve Foça ilçelerinde yaşanan orman yangınları büyük üzüntü yaratırken, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’dan hem sorumlulara hem de sosyal medyada ortaya atılan iddialara sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan, yangın görüntülerinin gerçek olmadığı, yapay zeka ya da montaj olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Bakan, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

“Dün akşam paylaştığım video tamamen gerçektir. Urla Belediye Meclis Üyemiz tarafından bizzat çekilmiştir. Meclis üyelerimiz ve Urla Belediye Başkanımız Selçuk Balkan olay yerindeydi. Yani oradaydık!” dedi.

Foça’daki yangınların elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucu çıktığını vurgulayan Bakan, sorumluluğun Gediz Elektrik Dağıtım AŞ’ye ait olduğunu hatırlattı. Ayrıca 2021 yılında dönemin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yangınlara ilişkin verdiği soru önergesini ve aldığı “ciddiyetsiz” yanıtı paylaşacağını belirtti.

Murat Bakan, yangınlar konusunda yıllardır uyarılarda bulunduklarını vurgulayarak, “Bu ülkede sorunları çözmek yerine görmezden gelen, halkla dalga geçen bir yönetim anlayışı var. Ormanları bir ticari meta gibi gören, ihmali ve umursamazlığı sürdüren bu anlayış yüzünden her yıl aynı acıyı yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.