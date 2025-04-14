CHP 25- 26. Dönem Milletvekili ve Önceki Dönem Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm, Silivri Cezaevi’ndeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkamı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından bir yazılı açıklama yapan Tüm, şöyle konuştu: “Bugün Silivri’de yalnızca siyasetçileri değil, halkın vicdanını, umudunu, demokrasiye olan inancını rehin almaya çalışan bir anlayışla yüz yüze geldim. Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere, Şişli Belediye Başkanımız Resul Ekrem Şahan’ı, Beylikdüzü Belediye Başkanımız Murat Çalık’ı, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’ı, Hatay Milletvekilimiz Can Atalay’ı ve onurlu hukuk mücadelesinin simgesi Selçuk Kozağaçlı’yı ziyaret ettim. Silivri’nin soğuk duvarları ardında gördüğüm şey çaresizlik değil, tam tersine kararlılıktı. Demokrasiye, halkın iradesine, adalete olan inancı dimdik ayakta tutan altı onurlu isim. Sandıkla gelenin kelepçeyle susturulduğu bu düzen ne meşrudur ne de kalıcıdır. Çünkü halkın iradesi bir mahkeme kararıyla, bir siyasi mühendislikle teslim alınamaz! Bu yaşanan, bir hukuk uygulaması değil, açık bir darbe girişimidir. Ve bizler bu hukuksuzluk karşısında susmayacağız, diz çökmeyeceğiz. Çünkü biz halkın temsilcileriyiz; çünkü biz bu ülkenin geleceğine, demokrasiye, eşitliğe ve özgürlüğe inananlarız. Silivri’nin duvarları ne kadar yüksek olursa olsun, halkın vicdanını, adalet talebini ve mücadele kararlılığını aşamaz!”