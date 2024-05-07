CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AYM'ye yaptığı başvuruda, söz konusu kanun ile düzenlenen 'üye olmamakla birlikte terör örgütüne yardım', 'tazminat komisyonu', 'hükmün açıklanmasının geri bırakılması' ve 'kişisel verilerin korunması ve işlenmesi' hususlarının iptali ve yürürlüğün durdurulmasını talep etti. AYM önünde açıklama yapan Günaydın, kanunun 12 Mart'ta Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlatarak, "Bu kanunun gerek adalet komisyonundaki görüşmeleri sırasında hem komisyon üyesi arkadaşlarımız hem de milletvekillerimiz, gerekse genel kuruldaki görüşmeleri sırasında hepimiz kanunun içeriğinde bulunan anayasaya aykırı hükümlerin çıkartılması için gerekli yasal mücadeleyi yaptık. Kanun ile 'terör örgütüne üye olmamak birlikte terör örgütüne yardım' suçu düzenlenmektedir. Bu şu anda örneğin burada bir anayasal hak için protesto gösterisi yapan kişi ve grupların 'terör örgütüne üye olmamakla birlikte' diye başlayan keyfi söz dizimi üzerinden gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına neden olabilir. Dolayısıyla bu düzenlemenin iptalini talep ediyoruz" dedi.

Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi öncesi kurulan Tazminat Komisyonunun vatandaşların adil başvuru ve etkili başvuru hakkını elinden aldığını savunan Günaydın, "Biz sürecin ihtisas mahkemeleri üzerinden yürütülmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bunun da iptalini ve yürürlüğünün durdurulmasını talep ediyoruz. Hükmün açıklamasının geri bırakılması düzenlemesi de son derece keyfidir. Avukat meslektaşlarımızı müvekkilleri, sanıkları ve hatta hakimleri zor durumda bırakmaktadır. Dolayısıyla daha doğru bir düzenleme yapılmasına olanak tanıyabilmek açısından bunun da iptalini talep ediyoruz" diye konuştu.

Günaydın, kişisel verilerin korunması ve işlenmesiyle ilgili bazı hükümlerin iptalini de istediklerini belirterek, "Kişisel verilerin korunması ve işlenmesiyle ilgili son derece sakıncalı hükümler vardır. Kişinin rızası ve bir kanuni koruma olmaksızın; sağlık verileri, siyasal parti üyelikleri, dernek üyelikleri işlenebilmektedir. Bunun izah edilebilir bir durumu asla söz konusu değildir. Yurttaş güvenliğini tümüyle ihlal eden bu tutum için AYM'ye geldik. Bunun yanında yine kanuni bir koruma olmaksızın keyfiliğe varan tutumlarla kişisel verilerin yurt dışına aktarılabilmesi söz konusudur. Eğer bu düzenlemeyi CHP yapmış olsaydı yeri göğü inletecek kişiler; bizim kişisel verilerimizi yurt dışıyla paylaşma konusunda bir sakınca görmemektedirler. Bunu bizim kabul edebilmemiz mümkün değildir. Caydırıcılıktan çok uzak para cezaları vardır. Bunun da iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk" dedi.