Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), olağan kurultay sürecini başlatıyor. Parti teşkilatlarında yenilenme sürecine giren CHP, kurultay takvimini belirledi.

Edinilen bilgilere göre, mahalle kongreleri Ağustos ayında yapılacak. Bu süreci Eylül ayında gerçekleştirilecek ilçe kongreleri takip edecek. İl kongrelerinin ise Ekim ve Kasım ayları içinde tamamlanması planlanıyor.

Olağan kurultayın ise Aralık 2025 ya da Ocak 2026 tarihlerinde yapılması öngörülüyor.

CHP, bu kurultay süreciyle birlikte örgütsel yapısını güçlendirmeyi ve 2028 genel seçimleri öncesi kadrolarını yenilemeyi hedefliyor.