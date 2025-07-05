CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın gözaltına alınmasının ardından düzenlediği açıklamada, "Zeydan Başkanımıza her şeyin hesabını verecek şekilde soruşturma açın ama sakın tutuklamayın" diyerek, Karalar'a yönelik tutuklama talebinin doğru olmadığını vurguladı. Tanburoğlu, Zeydan Karalar'ın her zaman hesap verebilir olduğunu belirterek, "İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz, istediğiniz zaman çağırabilirsiniz, ama onu tutuklayarak algı operasyonlarıyla sesini duyurmamayı çalışmayın, çünkü o ses Adana’da milyonlar olur" dedi.

Tanburoğlu, açıklamasında Antalya ve Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanlarının da gözaltına alınmalarına değinerek, "Onların da yanındayız" dedi. Bu açıklama, CHP'nin Adana’daki ve diğer illerdeki belediye başkanlarının yaşadığı gözaltı süreçlerine karşı verdiği bir destek mesajı olarak dikkat çekti.

Haber Gülşah ÖZGEN – KameraYaşarcan SERİNTÜRK ADANA,(DHA)