Cumhuriyet Halk Partisi’nin önceki dönem Bursa Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı, akademisyen kimliğiyle tanınan Prof. Dr. Lale Karabıyık, hayatını kaybetti.

CHP camiasının kıymetli isimlerinden biri olan Karabıyık, yaşamı boyunca eğitimden sosyal politikalara, kadın haklarından ekonomik adalete kadar birçok alanda kararlılıkla mücadele etti. Hem akademide hem siyasette bilgi birikimi ve ilkeli duruşuyla takdir toplayan Karabıyık, Meclis çalışmalarında ve kamuoyunda saygın bir iz bıraktı. Parti içindeki emekçi tavrıyla ve halktan yana politikalarıyla tanınan Karabıyık, Cumhuriyet Halk Partisi’nin değerlerini her zaman savundu.

Karabıyık’ın vefatı başta ailesi, yakınları ve sevenleri olmak üzere Bursa örgütü ve CHP ailesinde büyük üzüntüye neden oldu.