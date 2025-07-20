Son Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Fernando Muslera sonrası kaleye üst düzey bir ismi kazandırmak üzere önemli bir adım attı. Sarı-kırmızılılar, Manchester City’nin tecrübeli Brezilyalı kalecisi Ederson ile transfer görüşmelerini sürdürüyor.

Yıllık Maaş ve Sözleşme Süresi Netleşiyor

İngiliz ve İtalyan basınında yer alan iddialara göre 31 yaşındaki kaleci, Galatasaray ile yıllık 7-8 milyon Euro aralığında bir ücret karşılığında anlaşmaya vardı. Tarafların üç yıllık sözleşme üzerinde uzlaştığı belirtiliyor.

Galatasaray’dan 3 Milyon Euro Teklif

Transferin gerçekleşmesi için Galatasaray, Manchester City’ye 3 milyon Euro’luk teklif sundu. İngiliz ekibinin beklentisi 7 milyon Euro olsa da indirime gitmesi bekleniyor.

Diğer Teklifleri Reddetti

Ederson’un Galatasaray’a transfer olmak için kararlı olduğu ifade ediliyor. Oyuncu, Suudi Arabistan’dan gelen yüksek maaşlı teklifleri geri çevirirken Napoli’nin görüşme talebini de kabul etmedi.

Osimhen ile Aynı Uçak Hayali

Galatasaray yönetimi, Ederson transferini bir an önce tamamlayıp Victor Osimhen ile birlikte İstanbul’a getirmeyi planlıyor.

Kariyer Rakamları Dikkat Çekici

Deneyimli eldiven bugüne dek Benfica ve Manchester City formalarıyla toplam 498 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 222’sinde kalesini gole kapattı.