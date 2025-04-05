Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar Tadım Çerez grubunda olan bazı çerez ürünlerine zam geldiğini “Tadı tuzu kaçtı iyice” başlığı ile duyurdu.

Türkiye her güne yeni bir zam haberi ile uyanmaya devam ediyor. Zaman zaman alkol ürünlerine zam gelirken bu sefer de Tadım grubuna ait olan çerez ürünlerinin bazılarına zam geldi. Buna göre, Türkiye'nin en bilinen çerez markalarından olan Tadım, gramına göre fiyatları 200 TL'den başlayan yeni fiyatlarla satışa sunulacak. Bu durum, özellikle karışık kuruyemiş ürünleri için geçerli. Tüketiciler, artan maliyetlerle birlikte bu ürünlere ulaşımda zorluk yaşayacak gibi görünüyor.

Öte yandan, Tadım ürünlerinin fiyat artışı, çerez severler arasında tepkiyle karşılanırken, sektör temsilcileri artan maliyetlerin fiyatları yükseltmeye zorladığını belirtiyor.



