Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Başkanı Sait Salıcı, ayakkabı sektöründe markalaşma ve yerli üretimin önemine dikkat çekerek, Türkiye'nin yeniden ihracat rekorları kırabilmesi için tüketicilerin yerli markalara yönelmesi gerektiğini söyledi.

Sektörün 1 milyona yakın kişiye istihdam sağladığını belirten Salıcı, ayakkabı üretiminin 39 parçadan oluştuğunu ve ciddi bir organizasyon gerektirdiğini vurguladı.

"Sektörde Dijital Dönüşüm Şart"

Dünyanın hızla dijitalleştiğini hatırlatan Salıcı, "Ayakkabı sektörü de bu dönüşüme ayak uydurmalı. Satış kanallarında ve üretim teknolojilerinde yapay zeka ve dijital sistemlerin entegrasyonu gerekiyor" dedi.

"İthalata Karşı Yerli Üretim Desteklenmeli"

İthal ürünlerin artması ve yüksek faiz oranlarının üreticiyi zorladığını belirten Salıcı, son iki yılda düşüş yaşayan ihracat rakamlarının yeniden yükselmesi için yerli üretime öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

"Yerli ile Yere Basmamız Gerekiyor"

Tüketicilere çağrıda bulunan Salıcı, şu ifadeleri kullandı:

“Yerli markalarımıza sahip çıkarsak ihracatta yeniden tarihi rekorlara ulaşabiliriz. Yerli ile yere basmamız gerekiyor. Uluslararası rekabette ayakta kalmanın yolu, kendi markamızı benimseyip iç pazarda da desteklemekten geçiyor. Dünya artık kendi markalarına yöneliyor; biz de aynı şekilde davranmalıyız.”