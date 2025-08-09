Türkiye’de satış fiyatı 109 bin 999 TL olan iPhone 16 Pro Max, ABD’de mobil operatör tarifelerine ek olarak aylık 5,56 dolara (yaklaşık 226 TL) sunuluyor. İki ülke arasındaki fiyat farkı dikkat çekti.

Türkiye’deki fiyatıyla yaklaşık 5 asgari ücrete denk gelen iPhone 16 Pro Max, ABD’de kampanyalı operatör teklifleriyle çok daha düşük bir bedelle edinilebiliyor.

Tüketici dernekleri, özellikle teknolojik ürünlerdeki vergi yükünün vatandaşların erişimini zorlaştırdığını belirterek düzenleme çağrısında bulunuyor.