Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, İstanbul Kentsel Dirençlilik Projesi’ni onayladı. İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yürütülecek proje kapsamında 650 milyon dolar finansman sağlandı. Projenin amacı, İstanbul’un afetlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılığını artırmak, afet öncesi hazırlıkları güçlendirmek ve acil müdahale kapasitesini geliştirmek.

Dayanıklı Binalar ve İklim Dostu Kentsel Dönüşüm

Projeyle deprem ve iklim risklerine karşı dirençli kamu binaları ile acil durum müdahale tesisleri yeniden tasarlanacak ve inşa edilecek. Ayrıca, yeşil altyapı ve iklim uyumlu kentsel düzenlemelerle aşırı sıcaklık ve sel riskleri azaltılacak, sürdürülebilir su ve enerji yönetimi desteklenecek. Böylece İstanbul’un uzun vadeli iklim uyumu güçlendirilecek.

İstanbul’un Kentsel Dönüşümüne 5,4 Milyar Dolar Destek

Bu projeyle birlikte, diğer finansörlerden sağlanan destekler dahil edildiğinde, İstanbul’un afetlere karşı dirençliliğini artırmak için uygun koşullu dış finansman yaklaşık 5,4 milyar dolara ulaşmış olacak.

Bakan Şimşek: “Dünya Bankası ile İşbirliği Sürecek”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile uzun yıllara dayanan işbirliğinin olumlu sonuçlar verdiğini belirtti. “İstanbul’un depreme hazırlık sürecini ve afet yönetimi kapasitesini güçlendirmek için kamu yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” diyen Şimşek, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahı önceliklendiren ekonomi programlarının projeyi desteklemeye devam edeceğini vurguladı.