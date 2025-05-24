Türkiye'nin önde gelen adli tıp uzmanlarından Prof. Dr. Sevil Atasoy, Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB) Başkanlığı’na seçildi. Atasoy, bu göreve getirilen ilk Türk kadın olarak bir kez daha uluslararası düzeyde önemli bir başarıya imza attı.

Adli tıp alanındaki bilimsel çalışmaları kadar kamuoyunun “Kanıt” dizisindeki anlatıcı rolüyle de tanıdığı Prof. Dr. Sevil Atasoy, Birleşmiş Milletler nezdinde görev yapan en önemli kuruluşlardan biri olan Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu’nun (INCB) başkanlığına getirildi.

Prof. Dr. Atasoy, INCB üyeliğine ilk kez 2005 yılında seçilmiş, 2009 yılında da kurul başkanlığını üstlenmişti. Viyana’da düzenlenen 141. INCB oturumunda tekrar başkan seçilen Atasoy, bu görevle uluslararası uyuşturucu politikalarının şekillendirilmesinde aktif rol oynayacak.

Konuyla ilgili X üzerinden açıklama yapan Atasoy; "2009'da ilk kez üstlendiğim bir görev olan INCB Başkanı olarak seçilmekten onur duyuyorum. Görev süresi dolan Başkan Prof Jallal Toufiq, son iki yıldır gösterdiği liderlik için teşekkür ediyorum. Üye Devletler, ortak kuruluşlar ve STK'larla sağlık ve refahı korumak için yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle bekliyorum." dedi