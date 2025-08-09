Diyarbakır’da yaşayan Seher’in hikayesi 8 yaşında başladı. Sol bacağında tespit edilen kemik tümörüyle mücadele için önce kemoterapi aldı, iki ameliyat geçirdi. Ancak enfeksiyon nedeniyle bacağı kısaldı ve yürüyemez hale geldi. Doktorlar, bacağını kesmeyi önerirken, ailesi Seher’i Ankara’ya getirerek özel bir hastanede tedaviye başladı. Burada yapılan üçüncü operasyonla tümör tamamen temizlendi, bacağındaki kısalık önemli ölçüde azaltıldı.

Korkularla Yüzleşmek ve Yeniden Yürümek

“En çok korktuğum şey bacağımın kesilmesiydi” diyen Seher, zor günlerini şöyle anlatıyor: “Ameliyatlar çok zordu, hep başka bir sorun çıkıyordu. Ama Murat Hoca ameliyatı üstlendi ve çok başarılı geçti.” Operasyondan sonra koltuk değnekleriyle yürümeye başlayan Seher, evde eğitim görse de zaman zaman okula gidip arkadaşlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Umut Olmak İçin Yazdı

Hastanede geçirdiği zamanlarda canı sıkılan Seher, yaşadıklarını günlüklerine kaydetti. “Çiğdem halam, bunu kitap haline getirmemi söyledi. Ben de diğer hastalara umut olsun diye yazdım” diyen Seher, ilk kitabını 10 yaşında yazmaya başladı. Şimdi ikinci kitabını tamamlamaya çalışıyor.

Doktorlarından Umut Verici Açıklamalar

Prof. Dr. Şefik Murat Arıkan, Seher’in önceki ameliyatlardan kaynaklanan kısalık ve enfeksiyon nedeniyle yatağa bağımlı olduğunu belirtiyor. “Amacımız önce onu yataktan kurtarmaktı, bunu başardık. Yakında tamamen desteksiz yürüyebilecek” diyor. Op. Dr. Sinan Yılmaz ise, “Kanseri yendik, bacağını kurtardık. Artık hedefimiz fizik tedaviyle günlük hayatına tamamen dönmesini sağlamak” ifadelerini kullandı.

