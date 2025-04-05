Olay, 30 Mart'ta saat 15.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi'nde bulunan dönerciden bir süre önce ayrıldığı öğrenilen E.E. (20), iddiaya göre alacaklarını tahsil etmek için 3 arkadaşı ile eski iş yerine gitti. İş yeri sahibi S.K. ile E.E. arasında tartışma çıktı. Çevredeki esnafın da dahil olması ile kavga büyüdü. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tarafları ayırmakta güçlük çeken polis ekipleri havaya ateş açarken, şüpheliler gözaltına alındı. Taraflar, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde verdikleri ifadelerinde birbirlerinden şikayetçi olmazken, kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

Kaynak: DHA