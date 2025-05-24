Tüketici Konseyi’nin Talepleri Sonuç Verdi

Tüketici Konseyi'nde dile getirilen itirazlar üzerine yeniden ele alınan mevcut uygulamalarda, daha önce tüketiciler tarafından karşılanan iade kargo ücretlerinin satıcılara devredilmesi kararı alındı. Böylece, online alışverişlerde cayma hakkını kullanan tüketiciler artık iade kargo bedelini ödemeyecek.

Cayma Hakkında Genişleme: Elektronik Ürünler de Kapsamda

Yeni düzenleme yalnızca kargo ücretleriyle sınırlı kalmıyor. Özellikle elektronik ürünler kategorisinde önemli değişikliklere gidildi. Mevcut uygulamada akıllı telefon, tablet ve akıllı saat gibi ürünlerde cayma hakkı çeşitli kısıtlamalara tabi tutuluyordu. Ancak yeni yönetmelikle bu sınırlamalar kaldırıldı. Artık, tüketiciler hiçbir gerekçe göstermeksizin 14 gün içinde ürünleri iade edebilecek.

Arabuluculuk Zorunluluğu Geliyor

Ticaret Bakanlığı ayrıca, tüketici uyuşmazlıklarında doğrudan mahkemeye başvuru hakkını sınırlayan yeni bir uygulamayı da devreye alıyor. Belirlenen parasal sınırlar dahilinde yaşanan uyuşmazlıklarda, tüketiciler öncelikle arabuluculuğa başvurmakla yükümlü olacak. Bu düzenlemenin, mahkemelerin iş yükünü azaltması ve tüketici mağduriyetlerini daha hızlı çözmesi hedefleniyor.

Tüm Bilgiler Ön Bilgilendirme Kılavuzlarında Yer Alacak

Yönetmelik kapsamında getirilen tüm değişiklikler, mesafeli satış sözleşmeleri öncesinde tüketiciye sunulan ön bilgilendirme metinlerinde açıkça belirtilecek. Ayrıca, 1 Ocak 2026’dan önce yayımlanacak genel kılavuzlarla tüketicilerin hakları konusunda bilgilendirilmesi sağlanacak.

Uygulama 2026’da Başlıyor

Ticaret Bakanlığı'nın aldığı yeni kararlarla birlikte, e-ticaret alanında daha şeffaf, adil ve tüketici odaklı bir dönemin kapıları aralanıyor. Tüm düzenlemeler, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla resmen yürürlüğe girecek.