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Erdoğan’ın Tugay’a rozetini takmasının ardından toplantıda dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Tugay’ın AK Parti’ye geçişiyle birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi açısından da siyasi dengelerin değiştiği bir süreç başladı.

Tugay’ın AK Parti’ye katılması İzmir siyasetinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirilirken, CHP’den seçilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın AK Parti’ye geçişi kentte geniş yankı uyandırdı.

Siyasi kulislerde günlerdir konuşulan gelişme bugün gerçekleşti. CHP’den ayrılmasının ardından bağımsız olarak görevini sürdüren Cemil Tugay, AK Parti saflarına geçti.

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