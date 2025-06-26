Sokak hayvanlarıyla ilgili yasal düzenlemelerin tartışıldığı bu günlerde, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 33 bin metrekarelik alan, sokak hayvanlarının sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşayabilmesi amacıyla yaşam merkezine dönüştürüldü.

Zonguldak Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Projenin hayvan refahını önceleyen bir anlayışla hayata geçirildiğini belirterek, “ Hayvanların korunması ve iyi şartlarda yaşayabilmesi bizim için çok önemli. Bu alanda hep birlikte Zonguldak İli Sahipsiz Hayvanlar Koruma Birliği Olarak Çalışacağız” dedi.

Hayvanseverlerle iş birliği içinde yürütülen çalışmalara da değinen Kantarcı, sık sık tesisi ziyaret ederek hayvanları besleyen gönüllülere teşekkür etti.

FAHRİ DİLER'DEN DESTEK!

CHP Çaycuma İlçe Başkanı Fahri Diler de tesisi ziyaret ederek memnuniyetini dile getirdi. “Gördüklerimden çok mutlu oldum” diyen Diler, alanın modernliği ve düzeni sayesinde sokak hayvanlarının huzurlu bir ortama kavuştuğunu vurguladı. Diler, emeği geçen herkese teşekkür ederek projenin tüm vadi bölgesine hayırlı olmasını diledi.