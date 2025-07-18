Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde örnek bir kurtarma operasyonuna gerçekleştirildi. Çaycuma İtfaiyesi bünyesinde görev yapan ve aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Acil Durum ve Kriz Yönetimi öğrencisi olan ip erişim teknisyeni Tuğçe Tunçer, yaklaşık 10 metrelik bir apartman boşluğunda mahsur kalan martıyı başarılı bir operasyonla kurtardı.

Olay, Çaycuma’da bir apartmanda yaşandı. Vatandaşların martının apartman boşluğunda mahsur kaldığını fark edip ihbarda bulunması üzerine bölgeye Çaycuma İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Ekip içerisinde yer alan ve ip erişim konusunda uzman olan Tunçer, güvenlik önlemlerini aldıktan sonra ip sistemiyle boşluğa indi. Korkmuş ve hareket kabiliyeti kısıtlanmış olan martı, zarar görmeden bulunduğu yerden çıkarıldı.

Martıyı dikkatlice kurtaran Tunçer, hayvanı doğal yaşam alanına bırakarak görevini başarıyla tamamladı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.