Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde faaliyet gösteren Çaycuma Belediyesi iştiraki ÇAYBEL, sosyal sorumluluk ve üretim kapasitesiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Daha önce Hatay’da depremzedeler için geçici yaşam alanları ve HAYTAP’a 200 adet köpek kulübesi üreten şirket, şimdi de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) siparişi üzerine 1.000 adet köpek kulübesi üretimine başladı.

Çaycuma’nın Üretim Üssü

Belediye hizmetlerinin yanı sıra gelen talepler doğrultusunda üretim yapan ÇAYBEL, Çaycuma’da kurulan atölyesinde ahşap ve beton kent mobilyaları üreterek hem istihdam sağlıyor hem de bölge ekonomisine katkı sunuyor. Özellikle ahşap malzemeli üretimlerde marka haline gelen şirket, ürün portföyünü sürekli genişletiyor.

İki Vardiya ile Seri Üretim

Siparişleri zamanında teslim etmek için iki vardiya halinde çalışan ÇAYBEL personeli, köpek kulübelerinin üretimini seri halde gerçekleştiriyor. Üretilen kulübeler, hızla sokak hayvanları yaşam alanına sevk edilerek, sahipsiz hayvanların daha iyi koşullarda yaşamalarını sağlıyor. Bu sayede hayvan refahına da önemli katkı sağlanıyor.

ISO 9001 Belgeli Üretim Kalitesi

Kaliteli ve kurumsal üretim anlayışıyla hareket eden ÇAYBEL, sahip olduğu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile üretim sürecindeki standartlarını da belgeliyor. Bu yaklaşımıyla sadece bölge halkının değil, ulusal düzeyde kurumların da güvenini kazanıyor.

Belediye Başkanı Kantarcı: “Önemli Bir İhtiyacı Gideriyoruz”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, “Belediyemizin eli kolu olarak hizmet veren ÇAYBEL, özellikle ahşap üretim konusunda bölgede çözüm ortağı konumuna geldi. Şimdi de iki vardiya halinde üretim yaparak, sokak hayvanları yaşam alanımızın önemli bir ihtiyacını karşılıyor. TPAO'nun 1.000 kulübe siparişi, arkadaşlarımızın özverili çalışmasıyla tamamlanmak üzere.” dedi.

Tüm Belediye Şirketlerine Örnek

ÇAYBEL’in belediye şirketleri arasında örnek teşkil ettiğini vurgulayan Kantarcı, “Basiretli bir iş insanı mantığıyla yönetilen ÇAYBEL, yaptığı işler ve ulaştığı mali boyutla gurur kaynağımız. Haftalık 80-100 kulübe üretimiyle güçlü bir operasyonel kapasiteye sahip olduğunu gösteriyor. Uygun fiyat, kaliteli işçilik ve kurumsal yapısıyla piyasanın güvenilir aktörlerinden biri haline gelen ÇAYBEL, belediyemizin gücüne güç katıyor. Başta yönetim kademesi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.