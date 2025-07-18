Çankaya Belediyesi, ilçedeki park ve yeşil alanlarda bakım ve yenileme çalışmalarına yaz boyunca aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri, park donatılarının onarımı, zemin yenilemeleri ve peyzaj düzenlemeleriyle parklara yeni bir görünüm kazandırıyor.

Parklardaki çalışmalar kapsamında budama, çim biçme, toprak serimi ve çiçeklendirme işlemleri rutin olarak yapılırken, oyun grupları ve oturma alanları da boyanarak bakım altına alınıyor. Yaz aylarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklarda temizlik ve güvenlik önlemleri de artırılıyor.

Reyhan Şar Parkı yenilendi, diğer parklar sırada

Belediye ekipleri, Malazgirt Mahallesi’nde yer alan Reyhan Şar Parkı’ndaki yenileme çalışmalarını tamamlarken, Emek Mahallesi’ndeki Bahriye Üçok Parkı ve Dikmen’deki Ata Parkı'nda düzenlemelere devam ediyor.

Yaklaşık 3 milyon metrekarelik park ve yeşil alana sahip olan Çankaya’da bakım faaliyetleri bölge bölge planlanarak yürütülüyor. Belediye, her yaştan vatandaşın temiz, güvenli ve estetik parklarda vakit geçirebilmesi için çalışmalarını koordineli biçimde sürdürüyor.