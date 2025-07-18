Yeni çıkarılan Maden Yasası, Türkiye'nin dört bir yanındaki köylüleri ayağa kaldırdı. Doğal yaşam alanlarının, ormanların ve tarım arazilerinin maden şirketlerine açılacağı endişesiyle Ankara’ya gelen yurttaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde süresiz açlık grevine başladı.

Eylemin ikinci gününde Ankara’da etkili olan sağanak yağışa rağmen direnişten vazgeçmeyen köylüler, yağmurun altında oturma eylemine ve açlık grevine devam etti. Yağmur altında ıslanan yurttaşların görüntüleri yürek dağladı.

Eylemciler, yasanın geri çekilmesini ve doğa katliamına zemin hazırlayacak düzenlemelerin iptal edilmesini talep ediyor. “Toprağımıza, ormanımıza, suyumuza sahip çıkıyoruz” sloganlarıyla seslerini duyurmaya çalışan köylüler, talepleri karşılık bulana kadar TBMM önünden ayrılmayacaklarını belirtti.