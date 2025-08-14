Yaz döneminde ilçenin cadde ve sokaklarında, parklarında bakım onarım çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, binlerce vatandaşları ağırladığı merkezlerinde de bakım çalışması yapıyor. Belediye bünyesindeki Çankaya Evleri ve kreşleri boyama ve tadilat çalışmaları ile yeni döneme hazırlanıyor.

Çankaya Belediyesinin vatandaşlara kişisel gelişim ve meslek edindirme kursları verdiği 27 Çankaya Evi’nin ihtiyaç duyulan alanlarında boyama ve onarım çalışmaları yapılıyor. Kreşlerin yaz dönemi tatilini değerlendiren Belediye ekipleri, 15 kreşte de çocukların sağlıklı bir ortamda eğitim alması için de sınıfları, uyku odalarını, yemekhaneleri ve bahçe oyun alanlarını baştan sona elden geçiriyor. Çankaya Belediyesi yeni dönemin başlayacağı eylül ayına kadar tüm merkezlerinde bakım onarım çalışmalarını tamamlayacak.