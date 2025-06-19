Çankaya Belediyesi haziran ayını kültür sanat etkinleri ile donattı. Haziran ayının başından itibaren devam eden etkinlikler, 30 Haziran'a kadar Ankaralıları ağırlayacak.

"ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ 100 YAŞINDA"

“Zamanın Ötesinde Bir Vizyon: Atatürk Orman Çiftliği 100 Yaşında” sergisi, yalnızca zamanının ötesinde bir tarım işletmesi olmayıp; çalışanlarının ve ailelerinin güçlü bir aidiyet ve sahiplenme geliştirdikleri çiftliğin, aynı zamanda başkent Ankara’nın sosyal ve kültürel dönüşümündeki etkisini de gözler önüne sermeyi amaçlıyor.

@vekamAnkara

Küratör: Dr. Zeki Kâmil Ülkenli

30 Haziran’a kadar

09.00 - 20.00

Giriş ücretsiz

Zülfü Livaneli Kültür Merkezi

KUĞULU PARK'TA SANAT RÜZGARI

Yazın En Ses Getiren Festivali Geliyor!

Kuğulu Park, 5-6 Temmuz’da "Sound of Europe Festivali" ile renklenecek.

Avrupa’dan ve Türkiye’den yepyeni müzikal keşifler sizleri bekliyor!

5 Temmuz

16.00

6 Temmuz

17.00

Dans etmeye ve ritme kapılmaya hazırlanın.

🎵 Yazın En Ses Getiren Festivali Geliyor! 🎵



📍 Kuğulu Park, 5-6 Temmuz’da "Sound of Europe Festivali" ile renklenecek.🌿🎶



🎤 Avrupa’dan ve Türkiye’den yepyeni müzikal keşifler sizleri bekliyor!🎧✨



🗓️5 Temmuz

🕓16.00

🗓️6 Temmuz

🕔17.00



Dans etmeye ve ritme kapılmaya… pic.twitter.com/MPnXEPo8L0 — Çankaya Kültür Sanat (@cankayaks) June 19, 2025