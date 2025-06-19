Çankaya Belediyesi haziran ayını kültür sanat etkinleri ile donattı. Haziran ayının başından itibaren devam eden etkinlikler, 30 Haziran'a kadar Ankaralıları ağırlayacak.
"ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ 100 YAŞINDA"
“Zamanın Ötesinde Bir Vizyon: Atatürk Orman Çiftliği 100 Yaşında” sergisi, yalnızca zamanının ötesinde bir tarım işletmesi olmayıp; çalışanlarının ve ailelerinin güçlü bir aidiyet ve sahiplenme geliştirdikleri çiftliğin, aynı zamanda başkent Ankara’nın sosyal ve kültürel dönüşümündeki etkisini de gözler önüne sermeyi amaçlıyor.
@vekamAnkara
Küratör: Dr. Zeki Kâmil Ülkenli
30 Haziran’a kadar
09.00 - 20.00
Giriş ücretsiz
Zülfü Livaneli Kültür Merkezi
KUĞULU PARK'TA SANAT RÜZGARI
Yazın En Ses Getiren Festivali Geliyor!
Kuğulu Park, 5-6 Temmuz’da "Sound of Europe Festivali" ile renklenecek.
Avrupa’dan ve Türkiye’den yepyeni müzikal keşifler sizleri bekliyor!
5 Temmuz
16.00
6 Temmuz
17.00
Dans etmeye ve ritme kapılmaya hazırlanın.
🎵 Yazın En Ses Getiren Festivali Geliyor! 🎵— Çankaya Kültür Sanat (@cankayaks) June 19, 2025
📍 Kuğulu Park, 5-6 Temmuz’da "Sound of Europe Festivali" ile renklenecek.🌿🎶
🎤 Avrupa’dan ve Türkiye’den yepyeni müzikal keşifler sizleri bekliyor!🎧✨
🗓️5 Temmuz
🕓16.00
🗓️6 Temmuz
🕔17.00
Dans etmeye ve ritme kapılmaya… pic.twitter.com/MPnXEPo8L0