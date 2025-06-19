Dolmuş Sahne'den Ankara'da ücretsiz konser!
Dolmuş Sahne'den Ankara'da ücretsiz konser!
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Çankaya Belediyesi haziran ayını kültür sanat etkinleri ile donattı. Haziran ayının başından itibaren devam eden etkinlikler, 30 Haziran'a kadar Ankaralıları ağırlayacak.

"ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ 100 YAŞINDA"

“Zamanın Ötesinde Bir Vizyon: Atatürk Orman Çiftliği 100 Yaşında” sergisi, yalnızca zamanının ötesinde bir tarım işletmesi olmayıp; çalışanlarının ve ailelerinin güçlü bir aidiyet ve sahiplenme geliştirdikleri çiftliğin, aynı zamanda başkent Ankara’nın sosyal ve kültürel dönüşümündeki etkisini de gözler önüne sermeyi amaçlıyor.
@vekamAnkara

Küratör: Dr. Zeki Kâmil Ülkenli

30 Haziran’a kadar
09.00 - 20.00
Giriş ücretsiz

Zülfü Livaneli Kültür Merkezi

KUĞULU PARK'TA SANAT RÜZGARI

Yazın En Ses Getiren Festivali Geliyor!

Kuğulu Park, 5-6 Temmuz’da "Sound of Europe Festivali" ile renklenecek.

Avrupa’dan ve Türkiye’den yepyeni müzikal keşifler sizleri bekliyor!

5 Temmuz
16.00
6 Temmuz
17.00

Dans etmeye ve ritme kapılmaya hazırlanın.

Editör: Uğurcan Bayrakdar