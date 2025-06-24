Abbas SATIR

CHP grup toplantısına katılan Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Hacıbekirler Köyü’den bir grup köylü grup salonuna anlamlı bir pankart astılar.

Cengiz Holding ve yan kuruluşu Truva Madenciliğin, Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Hacıbekirler köyünde 600 dönüm olan Halilağa Bakır Madeni projesi sahasını 6 bin dönüme çıkarmasını protesto ettiler. Köylüler ellerinde “Kazdağları’nda ceviz olur, Cengiz olmaz” pankartı asan Hacıbekirler köylüleri, 1 milyon ağaç kesileceğini söylediler.

“DOĞAMIZ YOK OLUYOR”

Hacıbekirler Köylülerinden Zeynep Yıldırım ve SündüzHanım bölgede bakır madeni aramak ve mevcut maden yataklarını da genişletmek amacıyla ağaçlar işaretlenerek kesildiğini ve ağaç katliamı yaşandığını belirterek ““Doğamız yok oluyor. Toprağımız, suyumuz, havamızı kirleniyor. Firma 240 bin ağaç diyor ama gövdesi 8 santimden az olan ağaçları ağaçtan saymayarak sayıyı düşürüyor. Bayramiç ilçesine bağlı Yanıklar, Söğüt, Hacıbekirler, Halilağa, Muratlar, Osmaniye, Yaylacık köylerinin olduğu arazide ağaç katliamı yapılacak.” diye konuştular.