Çamlıdere Belediyesi, besicilikle uğraşan vatandaşlara ücretsiz şekilde hizmet veren Veterinerlik Birimini hizmete açtı.

"Hayvanların sağlıkları korunuyor"

Hayvancılıkla uğraşan vatandaşların 7/24 hizmet alabilecekleri Veterinerlik Birimi'ni Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan şöyle duyurdu: "Kısa bir süre önce Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz veterinerlik birimimiz hayvancılık yapan üreticilerimize hizmet vermeye devam ediyor. Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz veterinerlik birimimiz ile veteriner hekimimiz, hayvancılık yapan vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmet vererek büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tedavi, doğum ve bakım hizmetlerini güvenilir, hızlı ve eksiksiz şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Vermiş olduğumuz hizmet ile hayvanlarımızın sağlığını koruyarak, üretim hacmini arttırıp daha verimli sonuçlar alarak hayvancılık yapan çiftçilerimizin hacmini de arttırmış olacağız." ifadelerini kullandı.