Yangının tehdit ettiği bölgelerde tahliyeler sürüyor, havadan ve karadan müdahale aralıksız devam ediyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla büyürken, alevlerin tehdit ettiği 6 mahallede tahliye kararı alındı. Yakuplar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İlk etapta Orhaneli ilçesine bağlı 80 haneli Yakuplar Mahallesi ile Harmancık ilçesindeki 60 haneli Çakmak Mahallesi boşaltıldı. Yangının ilerlemesi üzerine, tedbir amacıyla Harmancık ilçesine bağlı Çatalsöğüt, Çamoğlu, Ilıcaksu ve Dutluca mahalleleri de tahliye edildi.

Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgede yoğun bir mücadele yürütüldüğünü belirterek, vatandaşların can güvenliği açısından tahliye kararlarının hızlıca uygulandığını ifade etti.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye ve destek ekibi havadan ve karadan müdahale ediyor. Alevlerin Orhaneli-Harmancık kara yoluna yaklaşması nedeniyle jandarma ekipleri yolu geçici olarak trafiğe kapattı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, ekipler bölgedeki vatandaşların güvenliği için yoğun çaba sarf ediyor. Bursa Valiliği ve AFAD koordinasyonunda gelişmelere göre yeni tedbirlerin alınabileceği bildirildi.