Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Kestel ilçesine bağlı Gözede Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerindeki sanayi bölgesinde yaşandı. İnşaat alanında perde duvar için beton dökümü yapıldığı sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi.

Kalıp İşçisi Göçük Altında Kaldı

Çökme sırasında ismi henüz öğrenilemeyen kalıp işçisi, devrilen beton ve kalıp malzemelerinin altında kaldı. Çevredeki çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık Ekipleri Hayatını Kaybettiğini Tespit Etti

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, göçük altında kalan işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından işçinin cenazesinin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışmalar başlatıldı.

Ekiplerin Çalışması Sürüyor

Göçük altında kalan işçinin cansız bedeninin çıkarılması için ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışmaların devam ettiği bildirildi.