Siyaset sert, stratejik ve çoğu zaman matematiksel bir alan olarak bilinir. Ancak liderlerin kişilikleri, halkla iletişimleri ve karar alma biçimleri; sadece ideolojilerle değil karakter özellikleriyle de şekillenir. Peki bu karakter özelliklerinin bir kısmı doğdukları günle, yani burçlarıyla bağlantılı olabilir mi?

Astrolojiye göre burçlar; kişilikten liderlik tarzına, iletişimden kriz yönetimine kadar birçok alanda bireyin doğasını etkiler. Biz de Türkiye siyasetinin önde gelen isimlerini burçlarına göre inceledik. Ortaya, hem eğlenceli hem düşündürücü bir tablo çıktı. İşte AK Parti’den CHP’ye, MHP’den İYİ Parti’ye, DEVA’dan Yeniden Refah’a kadar tanınmış siyasetçilerin burç analizleriyle dolu büyük astroloji dosyamız!

AK PARTİ – Strateji ve Güç Burçları!

Recep Tayyip Erdoğan – Balık (26 Şubat 1954)

Balık burçları sezgisel, derin düşünceli ve stratejik olabilir. Erdoğan’ın liderlik tarzı, Balık burcunun duygusal zekâsı ve içgüdüleriyle örtüşüyor.

Binali Yıldırım – Yay (20 Aralık 1955)

Yay burçları, iyimserlikleri ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla tanınır.

Süleyman Soylu – Akrep (21 Kasım 1969)

Akrep burçları gizemli, kararlı, güçlü bir duruşa sahiptir. Soylu’nun özellikle kriz yönetimindeki dik tutumu ve kamuoyunda sert çıkışları Akrep burcunun karakteristik yönleri ile uyuşabilir.

CHP – Zeka ve Muhalefetin Astrolojik Yüzü

Kemal Kılıçdaroğlu – Yay (17 Aralık 1948)

Araştırmacı, sabırlı ve idealist... Yay burcu Kılıçdaroğlu’nun uzun süreli siyasal mücadelesinde kendini fazlasıyla gösteriyor.

Ekrem İmamoğlu – İkizler (4 Haziran 1970)

Sosyal, iletişimci ve çok yönlü… İmamoğlu’nun medya dostu duruşu ve esprili yaklaşımı, İkizler burcuyla örtüşüyor.

Mansur Yavaş – İkizler (23 Mayıs 1955)

Aynı şekilde İkizler olan Yavaş, sakin ve rasyonel duruşuyla bu burcun akılcı yönünü temsil ediyor.

Özgür Özel – Başak (21 Eylül 1974)

Analitik düşünce, detaycılık ve düzen… Başak burcu Özel’in meclis konuşmaları ve stratejik çıkışlarında kendini açıkça hissettiriyor.

MHP – Kararlılığın ve Soğukkanlılığın Burçları

Devlet Bahçeli – Oğlak (1 Ocak 1948)

Uzun süreli liderlik, sabır ve hesaplı adımlar… Bahçeli’nin Oğlak burcu olması, çizdiği siyasi profil ile birebir uyumlu.

İYİ PARTİ – Duygular, Koruma ve Cesaret

Meral Akşener – Yengeç (18 Temmuz 1956)

Yengeçler vatansever, korumacı ve duygusal liderlerdir. Akşener’in “Anadolu annesi” imajı burcunun doğal yansıması olabilir.

DİĞER PARTİLER – Genç Ruhlar, Reformistler, İdealistler

Ali Babacan (DEVA) – Koç (4 Nisan 1967)

Koçlar girişimci, hızlı karar alan ve cesur tiplerdir. Babacan’ın partisini sıfırdan kurması Koç enerjisiyle açıklanabilir.

Ahmet Davutoğlu (Gelecek) – Balık (26 Şubat 1959)

Balıkların sezgisel zekâsı ve derinliği, Davutoğlu’nun akademik ve felsefi tarzında net şekilde kendini gösteriyor.

Temel Karamollaoğlu (Saadet) – Başak (7 Eylül 1941)

Başakların mütevazı, ilkeli ve hesaplı yönleri; Karamollaoğlu’nun sade çizgisiyle benzeşiyor.

Fatih Erbakan (Yeniden Refah) – Oğlak (1 Ocak 1979)

Tıpkı babası gibi kararlı ve gelenekçi… Erbakan, Oğlak burcunun siyasi mirasa sahip çıkan yönünü taşıyor.

BURÇLAR KADER MİDİR, TESADÜF MÜ?

Astrolojiye göre doğduğumuz tarih, kişiliğimizin ana kodlarını oluşturur. Siyasetçiler de birer insan olarak bu karakter kodlarını taşır. Elbette burçlar bilimsel bir ölçüm değildir; ama karakter analizlerinde bazen çarpıcı uyumlar sergileyebilir.