Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı’nda düzenlenen 28. Uluslararası Beypazarı Festivali öncesinde basın mensuplarına konser soruşturmasına dair açıklamalarda bulundu. Yavaş, yürütülen soruşturmayı “siyasi bir operasyon” olarak nitelendirerek, “Yaparsınız soruşturmanızı, iddianame hazırlanır, herkes yargılanır; varsa cezasını çeker. Ama apar topar peşinen suçlu gibi yapmak ve siyasilerin karışması, açıkça bir yıpratma operasyonudur” dedi.

Başkan Yavaş, soruşturmanın hukuki sürecinin doğru işletilmediğini savunarak, gece yarısı ev basılması ve yaka paça gözaltılar uygulanmasını eleştirdi. Yavaş, “Uzun yıllardır kamu görevinde bulunmuş kişiler, çağrıldığında zaten ifadeye gelecekler. Hukuk, herkese eşit uygulanmalı” ifadelerini kullandı.

Yavaş, ayrıca soruşturmayla ilgili iddiaların Gökçek ailesi üzerinden yürütüldüğünü belirterek, “Operasyonu Ankara Adliyesi mi yapıyor, Emniyet mi, yoksa Gökçek Ailesi mi? İşin içinden çıkamıyoruz. Adalet herkese eşit olmalı” dedi.

Başkan Yavaş, savcının lehe olan delilleri toplama yetkisini kullanmadığını ve soruşturmanın bazı bürokratlar üzerinden yürütülmesinin yanlış olduğunu vurguladı. “Adalet, herkese eşit uygulanmalı; çağırın ifadeyi alın, suçlular cezasını çeksin” diye konuştu.