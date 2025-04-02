Öğrencilerin başlattığı kampanya kapsamında 2 Nisan’da hiçbir tüketimin yapılması çağrısında bulunuldu. Boykotu boykot ettiğini söyleyen Yerli ve Milli Parti lideri Teoman Mutlu, “Ekonomi, alışveriş demektir. Hiç kimsenin ülke ekonomisini baltalamaya hakkı yoktur. Boykot, belirli bir firmanın ürünlerine veya düşman bir devletin mallarına karşı yapılır. Yani boykotun hedefi açık ve net olmalıdır. Boykotun sonuçları ülke ekonomisine zarar vermemeli, yalnızca boykot edilen tarafı cezalandırmalıdır. Peki, CHP ne yapıyor? 86 milyonu karşısına alıyor, sıkıyönetim komutanlığı gibi emirler veriyor” diye konuştu.

Mutlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Boykot ise boş bir iştir. Neden mi? Açıklayalım. CHP’nin oyu ne yapsa yüzde 30’u geçmiyor. Geriye yüzde 70 seçmen kalıyor. Yani daha en baştan, boykota yüzde 70 katılmayacak. Üstelik AK Parti’nin seçmeni de inadına alışveriş yapacağına göre, bu çocukça boykot hiçbir sonuca ulaşmayacaktır. Siyaset ciddiyet ister, ciddi projeler ister. Meydanlarda magazin figürleri koşturmak insanları sadece güldürür. Belki amacınız eğlence olabilir ama unutmayın, içerideki çocuklar ağlıyor, beyler. Bunu unutmayın."