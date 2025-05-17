Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerinin silah bırakma ve fesih kararları sonrası beklentilerini şöyle dile getirdi:

“Türkiye’nin nihai hedefi, terörsüz bir gelecektir. Terör örgütünün silahları tamamen bırakması ve illegal faaliyetleri sonlandırması gerekiyor. Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da vatandaşlarımız halaylarla huzuru kutluyor. Bu süreci milletimiz sahiplendikçe, çıkan cılız sesler de kesilecektir.”

Erdoğan, terör örgütlerinin silah bırakma süreçlerinin Bağdat ve Erbil yönetimleriyle koordine edildiğini de vurguladı.

“Türkiye, Avrupa’nın Güvenliğinde Kilit Rolde”

Erdoğan, Tiran’da gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Avrupa’nın güvenliği, göç yönetimi ve rekabetçiliğin korunması konularında Türkiye’nin rolü hayati. Avrupa’daki ön yargılı tutumlar terk edilmeli. Türkiye’nin dış politikası adalet merkezlidir.”

Ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşı özelinde barış çabalarının sürdüğünü ve Avrupa Birliği'nin daha fazla destek vermesi gerektiğini ifade etti.

“Barış Diplomasisine Kararlıyız: Putin ve Zelenskiy Görüşmesi İçin Zemin Hazır”

Erdoğan, Putin-Zelenskiy görüşmesi için İstanbul’un hala önemli bir merkez olduğunu belirterek şunları söyledi:

“İki tarafın heyetlerini İstanbul’da bir araya getirdik. Bu zirve, savaşın sona ermesi için önemli bir adımdı. Taraflar arasında müzakerelerin yeniden başlaması için ara buluculuk rolümüzü sürdürmeye kararlıyız.”

Gazze ve Filistin İçin Açık Mesaj: “Avrupa Sessiz Kalamaz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekerek Batı’ya çağrıda bulundu:

“Netanyahu hükümetine baskının artırılması gerekiyor. Avrupa, bu vahşete daha fazla sessiz kalmamalı. Gazze için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Kalıcı çözüm, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletidir.”

CAATSA Yaptırımlarında Yumuşama: “Trump ile Açık İletişim Halindeyiz”

Erdoğan, ABD ile ilişkilerde yaşanan son gelişmeler hakkında da bilgi verdi:

“CAATSA yaptırımlarında yumuşama var. Dostum Trump ile açık ve yapıcı bir iletişim halindeyiz. 300 milyon doları aşan silah satışı onayı bu sürecin bir göstergesi.”

Keşmir Sorununa Türkiye’den Destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan-Pakistan arasındaki Keşmir gerilimi hakkında da Türkiye’nin barışçıl duruşunu yineledi:

“Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bu konuda temaslarımız oldu. Türkiye, iki komşu arasında gerilimin düşmesi için yapıcı rol oynamaya hazır.”