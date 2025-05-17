Mayıs ayının ikinci haftası, bilim ve teknoloji dünyasında çarpıcı gelişmelere sahne oldu. Uzay araştırmalarından yapay zekâya, enerji dönüşümünden biyoteknolojiye kadar birçok alanda önemli adımlar atıldı. İşte haftanın öne çıkan bazı başlıkları:

1. Güneş’ten Gelen Güçlü Patlama



14 Mayıs sabahı, Güneş’in doğu yüzeyinden X2.7 sınıfında güçlü bir güneş patlaması meydana geldi. Bu patlama, Dünya’nın gündüz yüzeyinde kısa süreli radyo kesintilerine yol açtı. Bilim insanları, bu tür olayların iletişim sistemleri üzerindeki etkilerini yakından izliyor.



2. Kosmos 482’nin Dünya’ya Dönüşü



1972 yılında fırlatılan Sovyet uzay aracı Kosmos 482, 53 yıl sonra Dünya’ya kontrolsüz bir şekilde yeniden giriş yaptı. Araç, Almanya üzerinden geçerken radarlarla görüntülendi. Bu olay, eski uzay araçlarının yörüngedeki hareketlerinin izlenmesinin önemini bir kez daha gösterdi.



3. TÜBİTAK’tan Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı



TÜBİTAK, 15 Mayıs itibarıyla Yapay Zekâ Ekosistem 2025 çağrısını başlattı. Bu çağrı, üniversite ve kamu araştırma merkezlerinin bilgi birikiminden faydalanarak, Türkiye’de yerleşik şirketlerin yapay zekâ teknolojilerini ürün veya çözümlere dönüştürmelerine katkı sağlamayı hedefliyor. Başvurular 31 Ağustos 2025’e kadar devam edecek.



4. Şempanzelerden İlk Yardım Davranışı



15 Mayıs’ta yayımlanan bir araştırma, yabani şempanzelerin ilk defa “ilk yardım” yaparken görüntülendiğini ortaya koydu. Bu davranış, şempanzelerin sosyal ilişkilerdeki karmaşıklığını ve empati yeteneklerini gösteriyor.



5. Rüzgar Çiftliklerinde ‘Rüzgar Hırsızlığı’ Etkisi



12 Mayıs’ta yayımlanan bir haber, rüzgar çiftliklerinin verimliliğini düşüren “rüzgar hırsızlığı” adlı gizemli bir etkiyi ele aldı. Bu etki, rüzgar türbinlerinin birbirlerinin rüzgar akışını engellemesiyle oluşuyor ve enerji üretiminde kayıplara yol açıyor.

Sonuç:

Bu hafta, bilim ve teknoloji alanında atılan adımlar, insanlığın bilgiye olan açlığını ve evreni anlama çabasını bir kez daha gözler önüne serdi. Uzayın derinliklerinden laboratuvarlara kadar uzanan bu keşifler, geleceğe dair umutlarımızı ve merakımızı canlı tutuyor.