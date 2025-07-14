Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erkılınç mesajında, 15 Temmuz 2016 gecesinde milletin, inanç ve cesaretiyle darbe girişimine karşı durarak demokrasiye sahip çıktığını vurguladı. Şehitleri rahmetle, gazileri ise şükranla andı.

Türkiye'nin terörle mücadelesine de değinen Erkılınç, kardeşliğin ve güvenliğin hâkim olduğu bir gelecek hedefiyle kararlılıkla ilerlediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı; "15 Temmuz 2016 gecesi Aziz Milletimiz, tarihinden aldığı ilhamla istiklâl ve istikbaline sahip çıkmış; demokrasimizi hedef alan hain darbe girişimini inancı ve cesaretiyle akamete uğratmıştır.

Millet iradesine pranga vurmak isteyen karanlık güçler, karşılarında canını siper eden sarsılmaz bir iman ve cesaret bulmuştur. Tarihe geçen bu eşsiz direniş, Türkiye’nin birlik ve beraberliğine kastedenlere karşı yazılmış destansı bir meydan okumadır. Hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle yâd ediyorum. Bugün, millet olarak daha güçlü bir şekilde kenetleniyor; çocuklarımıza huzur dolu, tam bağımsız bir gelecek bırakma yolunda kararlılıkla yürüyoruz.

Bu kararlılığın en somut adımlarından biri, terörün tüm unsurlarından arındırılmış, kardeşliğin ve güvenliğin hâkim olduğu bir Türkiye idealidir. Terörsüz bir Türkiye hedefiyle attığımız her adım, ‘Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme yolunda bizlere güç ve umut vermektedir. En karanlık zamanlarda demokrasinin ve millet iradesinin yanında yer alarak tarihi bir sorumluluğu yerine getiren Türk basınına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. O karanlık gecede, tehdit ve sansür girişimlerine boyun eğmeyerek halka gerçekleri aktaran basın mensuplarımızın onurlu duruşu, halkın sesi ve millet iradesinin güvencesi olmuştur. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün önemli sembollerinden biri olan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüz kutlu olsun."