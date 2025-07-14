Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında işlem gören bazı hisse senetlerinde olağandışı fiyat ve işlem hacmi hareketleri tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı. Sermaye piyasası araçlarında yapay yükselişlerle küçük yatırımcıların zarara uğratıldığı yönündeki bulgular, piyasa dolandırıcılığı iddialarını gündeme taşıdı.

Atlantis Yatırım Holding Hisselerinde Manipülasyon Şüphesi

Yürütülen soruşturma kapsamında, Atlantis Yatırım Holding AŞ hisselerinde manipülatif işlemler gerçekleştirdiği belirlenen 8 kişi hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “sermaye piyasasında dolandırıcılık” suçlarından gözaltı kararı verildi.

4 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Emniyet birimleri, İstanbul, Kocaeli, Antalya ve Zonguldak’ta şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Gözaltı işlemleriyle birlikte şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturmanın, Borsa İstanbul’da yatırımcı güvenliğini zedeleyen organize manipülasyon faaliyetlerinin ortaya çıkarılması amacıyla geniş kapsamlı yürütüldüğü belirtildi.