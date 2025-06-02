Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eylemlerinde halkın tepsi vermesi üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü'nün olaylara cevabı 160 bin kutu biber gazı, binlerce gaz fişeği, yüzlerce gaz tüfeği olduğunun altını çizdi.

"Korku rejimin göstergesi"

Milletvekili Tanal'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şöyle: " İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından yükselen halk tepkisine karşı, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün cevabı: 160 bin kutu biber gazı, binlerce gaz fişeği, yüzlerce gaz tüfeği! Demokratik tepkilere gazla yanıt vermek; hukuk devleti değil, korku rejiminin göstergesidir! Gaz bombalarıyla bastırmak istedikleri şey, halkın anayasal hakkıdır! İhaleler karanlıkta, şirket isimleri ve fiyatlar gizli! Bu halkın parasıyla, bu halka zulüm hazırlanıyor! Bu ülke, milyonların özgürlük haykırışına karşı gaz stoklayan bir iktidarı hak etmiyor! Adalet isteyen halkı değil, hukuku gasp edenleri durdurun." diye konuştu.