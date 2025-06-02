Kanal D'nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Eşref Rüya, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla izleyicileri ekrana kilitlerken, Neslihan Arslan’ın hayat verdiği “Nimet” karakteri adından söz ettirmeye devam ediyor. Şivesi, sert bakışları ve bitmeyen öfkesiyle ekranların en dikkat çekici kötü karakterlerinden biri haline gelen Nimet, kısa sürede Türk dizi tarihinin en karanlık kadın karakterleri arasında gösterilmeye başlandı.

Nimet’in Gözü Dönmüş İntikam Planı: Eşref’in Peşini Bırakmıyor

Dizide abisi İzzet’in intikamını almak için gözünü karartan Nimet, baş düşmanı olarak gördüğü Eşref’i ortadan kaldırmak için her yolu deniyor. Karakterin karanlık planları sadece Eşref’i değil, Nisan’ı ve tüm Yetimler’i hedef alıyor. Cesaretiyle dikkat çeken Nimet, aşireti karşısına almaktan bile çekinmeyen bir profil çiziyor.

İzleyicileri İkiye Bölen Karakter: “Nimet Ölmesin” mi “Nimet Gitsin” mi?

Neslihan Arslan’ın etkileyici performansıyla hayat verdiği Nimet karakteri, sosyal medyada da sık sık gündeme geliyor. Özellikle Eşref (Çağatay Ulusoy) ve Nisan (Demet Özdemir) hayranları, karakterin diziden ayrılmasını isterken; bir başka kesim ise Nimet’in dizinin tansiyonunu yükselttiğini ve diziye büyük bir renk kattığını düşünüyor. Diziye üçüncü bölümde dahil olan karakter, her hafta entrikalarıyla olay yaratmaya devam ediyor.

Kanal D’de Her Çarşamba Ekranlara Geliyor

Tims&B Productions imzasını taşıyan ve çarpıcı sahneleriyle adından söz ettiren Eşref Rüya dizisi, yeni bölümleriyle her çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Nimet’in hamleleri, Eşref ile Nisan’ın aşkını tehdit etmeye devam ederken, karakterin nasıl bir sona ulaşacağı şimdiden merak konusu oldu.