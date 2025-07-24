UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Maçları
Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimiz bugün sahaya çıkıyor:
UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu
21.00 – Beşiktaş – Shakhtar Donetsk
Beşiktaş, ikinci eleme turunda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile kritik bir ilk maç oynayacak. Mücadele İstanbul'da gerçekleşecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu
20.00 – Cherno More – Başakşehir
Başakşehir, Bulgaristan deplasmanında Cherno More ile kozlarını paylaşacak.
Galatasaray Gündemi
-
Galatasaray, Avusturya kampını Cagliari’yi 3-1 mağlup ederek tamamladı.
-
13.30 – Temmuz ayı Divan Kurulu Toplantısı yapılacak. Kulüp içi gelişmelerin değerlendirileceği toplantı İstanbul’da gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe Gündemi
-
Fenerbahçe, Portekiz kampındaki 3. hazırlık maçında Al-Ittihad'ı 4-0 mağlup etti.
-
19.00 – Takım hazırlık çalışmalarına devam edecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı – VNL Çeyrek Final
-
17.30 – Türkiye, Voleybol Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde sahaya çıkıyor.
-
Grup aşamasını 6. sırada tamamlayan milliler, 3. sıradaki Japonya ile karşı karşıya gelecek. Japonya'nın başında Türk başantrenör Ferhat Akbaş bulunuyor.
TMOK Anma ve Onurlandırma Kurulu Ödül Töreni
-
11.00 – 13.30 – Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Anma ve Onurlandırma Kurulu kapsamında ilk ödül törenini düzenleyecek.
-
Tören, TMOK Başkanı Ahmet Gülüm’ün açılış konuşmasıyla başlayacak ve Olimpiyat Evi (Ataköy)'nde gerçekleştirilecek.