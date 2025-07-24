UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Maçları

Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimiz bugün sahaya çıkıyor:

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu

21.00Beşiktaş – Shakhtar Donetsk
Beşiktaş, ikinci eleme turunda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile kritik bir ilk maç oynayacak. Mücadele İstanbul'da gerçekleşecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu

20.00Cherno More – Başakşehir
Başakşehir, Bulgaristan deplasmanında Cherno More ile kozlarını paylaşacak.

İstanbul’da Hissedilen Sıcaklık 56 Dereceyi Buldu!
İstanbul’da Hissedilen Sıcaklık 56 Dereceyi Buldu!
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Galatasaray Gündemi

  • Galatasaray, Avusturya kampını Cagliari’yi 3-1 mağlup ederek tamamladı.

  • 13.30Temmuz ayı Divan Kurulu Toplantısı yapılacak. Kulüp içi gelişmelerin değerlendirileceği toplantı İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe Gündemi

  • Fenerbahçe, Portekiz kampındaki 3. hazırlık maçında Al-Ittihad'ı 4-0 mağlup etti.

  • 19.00 – Takım hazırlık çalışmalarına devam edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı – VNL Çeyrek Final

  • 17.30 – Türkiye, Voleybol Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde sahaya çıkıyor.

  • Grup aşamasını 6. sırada tamamlayan milliler, 3. sıradaki Japonya ile karşı karşıya gelecek. Japonya'nın başında Türk başantrenör Ferhat Akbaş bulunuyor.

TMOK Anma ve Onurlandırma Kurulu Ödül Töreni

  • 11.00 – 13.30Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Anma ve Onurlandırma Kurulu kapsamında ilk ödül törenini düzenleyecek.

  • Tören, TMOK Başkanı Ahmet Gülüm’ün açılış konuşmasıyla başlayacak ve Olimpiyat Evi (Ataköy)'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: DHA