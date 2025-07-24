Eskişehir'de çıkan orman yangınında görev başındayken hayatını kaybeden 10 orman işçisinden birinin, gazeteci Gürsel Arslan’ın üniversite öğrencisi oğlu ve AKUT gönüllüsü Bayram Eren Arslan olduğu açıklandı. Genç yaşta görevini yaparken şehit düşen Arslan’ın Mamak’ta yaşadığı öğrenilirken, acı haber büyük üzüntü yarattı.

Etkinlikler iptal edildi!

Mamak Belediyesi, yaşanan acı kaybın ardından hafta sonuna kadar tüm etkinliklerini iptal ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Eskişehir’de meydana gelen orman yangınında hemşehrimiz Eren Arslan şehit olmuştur. Kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz. Ailesine, yakınlarına ve tüm Mamak halkına başsağlığı diliyoruz” denildi.

Doğaya ve görevine tutkuyla bağlı olduğu belirtilen Eren Arslan’ın, yangınla mücadelede ön saflarda yer aldığı öğrenildi. Genç yaşına rağmen sorumluluk bilinciyle hareket eden Arslan’ın vefatı, yalnızca ailesini değil, tüm Mamak’ı yasa boğdu.