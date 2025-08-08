Türkiye’nin en büyük Uzak Doğu restoran zinciri SushiCo, özgün mutfak deneyimini bu kez başkente taşıdı. Ankara SushiCo ZEN’de gerçekleştirilen ve yoğun talep nedeniyle biletleri erkenden tükenen Chef’s Table etkinliği, Uzak Doğu kültürüne ilgi duyan gastronomi meraklılarını aynı masada buluşturdu. Etkinlik boyunca, Japon mutfağının önde gelen temsilcilerinden Şef Yutaka Hoshino’nun sunumuyla özel tarifler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Yedi Tabaklık Özgün Menü ile Damakta İz Bırakıldı

Etkinlikte, misafirlere yedi tabaktan oluşan özel bir menü sunuldu. Ponzu Soslu Izgara Patlıcan, Avokado Soslu Yaz Noodle, Miso Soslu Izgara Somon, Deniz Mahsüllü Miso Çorba, Nigiri Plate, NY Style Temaki ve Matchalı Puding lezzetleri, şefin anlatımı ve eşlik eden içeceklerle keyifli bir deneyime dönüştü.

SushiCo’nun Gastronomi Yolculuğu Devam Ediyor

SushiCo, büyük ilgi gören Chef’s Table konseptini farklı şehirlerdeki restoranlarına taşımayı sürdürüyor. Kayseri, Urla ve Konyaaltı’ndaki özel buluşmaların ardından Ankara’da gerçekleşen etkinlikte de markanın gastronomik vizyonu bir kez daha öne çıktı. SushiCo, bu ayrıcalıklı akşamlarla misafirlerine standartların ötesinde, kişiselleştirilmiş ve unutulmaz buluşmalar yaşatmaya devam ediyor.