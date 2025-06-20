Ankara Kalkınma Ajansı ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, engelli ve yaşlı bireylere bakım hizmeti veren kişilere yönelik “Engelli ve Yaşlı Refakat Eğitimi” için işbirliği protokolü imzaladı. Protokol, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan tarafından imzalandı.

Amaç: Nitelikli Refakat Hizmeti

Hayata geçirilecek eğitim programıyla, bakım süreçlerinin insan onuruna yakışır şekilde yürütülmesi, aile bireylerinin refakat sürecinde desteklenmesi ve profesyonel refakat hizmetlerinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Eğitim kapsamında katılımcılara;

Hasta yaklaşımında temel ilkeler,

Evde hasta bakımında dikkat edilmesi gerekenler,

Basınç yaralarının önlenmesi,

Mobilizasyon ve pozisyon verme teknikleri gibi konularda eğitim verilecek.

“Refakat Bilimsel Temele Oturtulacak”

İmza töreninde konuşan Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Ankara Kalkınma Ajansı ile yürüttükleri işbirliklerinin sahaya yansıyan projelerle somutlaştığını belirtti.

Kurtcebe, yaşlı nüfustaki artış ve kronik hastalıkların yaygınlaşmasıyla birlikte bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde refakatçilere olan ihtiyacın arttığını vurguladı. Bu kapsamda aile bireylerinin yükünü hafifletmek ve hizmeti profesyonel temele oturtmak için eğitim programının önemli bir adım olduğunu kaydetti.

İlk Etapta 50 Kişiye Eğitim Verilecek

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan ise, 2024-2028 Ankara Bölge Planı’nın istihdam odaklı hedefleri doğrultusunda projeler geliştirdiklerini belirtti. Kalkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesiyle birlikte, yaşlılara yönelik sosyal destek projelerine ağırlık verdiklerini ifade etti.

Refakat eğitimi kapsamında ilk aşamada 50 kursiyerin eğitime alınacağını, ilerleyen süreçte bu sayının artırılarak farklı alanlarda da benzer işbirliklerinin geliştirileceğini açıkladı.