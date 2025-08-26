Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son 30 günlük hava tahmin raporuna göre, Ankara’da Eylül ayının ilk yağışı 12 Eylül’de başlayacak. Başkentte, özellikle 13 Eylül’de sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olması bekleniyor.

Yaz aylarında kuraklık ve yüksek sıcaklıklarla mücadele eden Ankara’da, hava sıcaklıkları kademeli olarak düşecek. Bu düşüşle birlikte sonbaharın etkisi şehre yavaş yavaş hissedilecek. Meteoroloji uzmanları, vatandaşları ani yağışlara karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor.

Ankara’nın farklı bölgelerinde yağışların şiddeti değişiklik gösterecek. Özellikle yüksek kesimlerde ve kuzey ilçelerde gök gürültülü sağanak yağışların daha yoğun olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle sürücülerin ve yayaların dikkatli olması, su taşkınlarına karşı önlem alınması öneriliyor.

Yetkililer ayrıca, kurak geçen yazın ardından tarım alanları ve yeşil alanlar için yağışların faydalı olacağını vurguluyor. Toprak nemi ve bitki sağlığı açısından Eylül yağışlarının büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.

Meteoroloji, önümüzdeki günlerde Ankara’da hava durumunun parçalı bulutlu ve zaman zaman yağışlı geçeceğini, sıcaklıkların ise mevsim normallerine yakın seyredeceğini bildirdi. Bu süreçte, vatandaşların özellikle öğle ve akşam saatlerinde ani sağanaklara karşı tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.